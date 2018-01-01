Леся Цуренко защитила свой титул на турнире в Акапулько

Теннис. WTA. International - Abierto Mexicano TELCEL. Акапулько (Мексика)ю Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Акапулько (Мексика) на турнире WTA категории International - Abierto Mexicano TELCEL с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.40-я ракетка мира 28-летняя украинка, посеянная под седьмым номером, одержала волевую победу над 27-летней швейцаркой(LD), занимающей в мировом рейтинге 183-ю строчку. Поединок продолжался 2 часа 44 минуты и завершился в пользу украинки со счетом 5:7, 7:6(2), 6:2.По ходу встречи соперницы имели по 15 брейк-пойнтов, из которых Цуренко реализовала семь, а Фёгель – шесть. Леся два раза подала навылет и совершила десять двойных ошибок, а Стефани на подаче не ошибалась и выполнила четыре эйса. Теперь в их личном противостоянии украинка лидирует со счетом 5:1.Для Цуренко этот титул стал вторым подряд на турнире Abierto Mexicano TELCEL, первым в сезоне и четвертым в карьере. Леся защитила свои рейтинговые очки, а также заработала $43,000 призовых.Леся Цуренко (Украина, 7) — Стефани Фёгель (Швейцария, LD) — 5:7, 7:6(2), 6:2