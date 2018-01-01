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Катерина Бондаренко вышла в полуфинал челленджера в Индиан-Уэллсе
Катерина Бондаренко вышла в полуфинал челленджера в Индиан-УэллсеВ Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $150,000 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

84-я ракетка мира, 31-летняя украинка Катерина Бондаренко, посеянная под четвертым номером, уверенно обыграла 28-летнюю бельгийку Янину Викмайер, занимающую в мировом рейтинге 116-е место, со счетом 6:3, 6:3.

За 1 час 3 минуты игрового времени Бондаренко выиграла пять геймов на подаче Викмайер и проиграла два на своей. Обе теннисистки выполнили по три подачи навылет, при этом Катерина допустила одну двойную ошибку, а Янина – пять. Теперь счет их личных встреч стал равный – 4:4.
 
В полуфинале соперницей Бондаренко будет австралийка Айла Томлянович, которая победила швейцарку Викторию Голубич – 6:3, 6:3.

Ранее Бондаренко и Томлянович встречались один раз и тогда сильнее была украинка.

Теннис. WTA 125k -  Series Oracle Challenger Series. Индиан-Уэллс (США)  Хард. Призовой фонд $150,000. Одиночный разряд. 32 участницы.
1/4 финала
Катерина Бондаренко (Украина, 4) – Янина Викмайер (Бельгия) – 6:3, 6:3
Айла Томлянович (Австралия) - Виктория Голубич (Швейцария) – 6:3, 6:3

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