Катерина Бондаренко вышла в полуфинал челленджера в Индиан-Уэллсе

Теннис. WTA 125k - Series Oracle Challenger Series. Индиан-Уэллс (США) Хард. Призовой фонд $150,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $150,000 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.84-я ракетка мира, 31-летняя украинка, посеянная под четвертым номером, уверенно обыграла 28-летнюю бельгийку, занимающую в мировом рейтинге 116-е место, со счетом 6:3, 6:3.За 1 час 3 минуты игрового времени Бондаренко выиграла пять геймов на подаче Викмайер и проиграла два на своей. Обе теннисистки выполнили по три подачи навылет, при этом Катерина допустила одну двойную ошибку, а Янина – пять. Теперь счет их личных встреч стал равный – 4:4.В полуфинале соперницей Бондаренко будет австралийка, которая победила швейцарку– 6:3, 6:3.Ранее Бондаренко и Томлянович встречались один раз и тогда сильнее была украинка.Катерина Бондаренко (Украина, 4) – Янина Викмайер (Бельгия) – 6:3, 6:3Айла Томлянович (Австралия) - Виктория Голубич (Швейцария) – 6:3, 6:3