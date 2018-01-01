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Цуренко обыграла Гаврилову и вышла в финал на турнире в Акапулько
Цуренко обыграла Гаврилову и вышла в финал на турнире в АкапулькоВ Акапулько (Мексика) на турнире WTA категории International - Abierto Mexicano TELCEL с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.

Действующая чемпионка турнира, 40-я ракетка мира 28-летняя украинка Леся Цуренко, посеянная под седьмым номером, нанесла поражение 26-й ракетке мира 23-летней представительнице Австралии Дарье Гавриловой (3/WC) со счетом 6:2, 6:4. 

Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. За это время Цуренко реализовала семь брейк-пойнтов из 14-ти, Гаврилова – четыре из семи. Навылет соперницы не подавали, при этом Леся совершила пять двойных ошибок, а Дарья – десять. Это была пятая победа украинки в пяти встречах с Гавриловой.

Второй финалисткой стала 27-летняя швейцарка Стефани Фёгель (LD), занимающая в мировом рейтинге 183-ю строчку. Фёгель в двух сетах обыграла шведку Ребекку Петерсон – 6:4, 7:6(5).

На данный момент в личном противостоянии Цуренко и Фёгель лидирует украинка – 4:1.

Теннис. WTA. International - Abierto Mexicano TELCEL. Акапулько (Мексика)ю Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.
1/2 финала
Леся Цуренко (Украина, 7) —Дарья Гаврилова (Австралия, 3/WC) — 6:2, 6:4
Стефани Фёгель (Швейцария, LD) — Ребекка Петерсон (Швеция, Q) – 6:4, 7:6(5)
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