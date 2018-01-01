Цуренко обыграла Гаврилову и вышла в финал на турнире в Акапулько

Теннис. WTA. International - Abierto Mexicano TELCEL. Акапулько (Мексика)ю Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.



В Акапулько (Мексика) на турнире WTA категории International - Abierto Mexicano TELCEL с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.Действующая чемпионка турнира, 40-я ракетка мира 28-летняя украинка, посеянная под седьмым номером, нанесла поражение 26-й ракетке мира 23-летней представительнице Австралии(3/WC) со счетом 6:2, 6:4.Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. За это время Цуренко реализовала семь брейк-пойнтов из 14-ти, Гаврилова – четыре из семи. Навылет соперницы не подавали, при этом Леся совершила пять двойных ошибок, а Дарья – десять. Это была пятая победа украинки в пяти встречах с Гавриловой.Второй финалисткой стала 27-летняя швейцарка(LD), занимающая в мировом рейтинге 183-ю строчку. Фёгель в двух сетах обыграла шведку– 6:4, 7:6(5).На данный момент в личном противостоянии Цуренко и Фёгель лидирует украинка – 4:1.Леся Цуренко (Украина, 7) —Дарья Гаврилова (Австралия, 3/WC) — 6:2, 6:4Стефани Фёгель (Швейцария, LD) — Ребекка Петерсон (Швеция, Q) – 6:4, 7:6(5)