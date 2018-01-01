Акапулько. Цуренко – Младенович: обзор четвертьфинального матча (Видео)

Сегодня, 12:34 0 | Теннис / Видео





В Акапулько (Мексика) украинка Леся Цуренко (7) продолжает защиту титула на турнире WTA категории International - Abierto Mexicano TELCEL. В четвертьфинале Цуренко уверенно победила 14-ю ракетку мира француженку Кристину Младенович (2) со счетом

[media=https://www.youtube.com/watch?v=RNT6nEEt1ws&feature=youtu.be]

Акапулько. Цуренко – Младенович: обзор четвертьфинального матча (Видео)В Акапулько (Мексика) украинка(7) продолжает защиту титула на турнире WTA категории International - Abierto Mexicano TELCEL. В четвертьфинале Цуренко уверенно победила 14-ю ракетку мира француженку(2) со счетом 6:2, 6:2 [media=https://www.youtube.com/watch?v=RNT6nEEt1ws&feature=youtu.be]