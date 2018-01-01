Стаховский в паре с Южным не прошли в полуфинал челенджера в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 09:53 0 | Теннис

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP серии Challenger Tour - Oracle Challenger Series Indian Wells с призовым фондом $150,000 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.



Украинец Сергей Стаховский (175-й в парном рейтинге ATP) в дуэте с россиянином Михаилом Южным (820) уступили американцам Эвану Кингу (146) и Натану Паше (223). Поединок продолжался 1 час 10 минут и завершился в пользу американцев со счетом 7:6(4), 6:2.



Стаховский и Южный выиграли пять геймов на приеме и проиграли три на своей подаче. Эйсов в матче не было, при этом Сергей и Михаил допустили одну двойную ошибку, а американцы – две.



Напомним, в одиночном разряде Стаховский выбыл из борьбы в первом круге, В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP серии Challenger Tour - Oracle Challenger Series Indian Wells с призовым фондом $150,000 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.Украинец(175-й в парном рейтинге ATP) в дуэте с россиянином(820) уступили американцам(146) и(223). Поединок продолжался 1 час 10 минут и завершился в пользу американцев со счетом 7:6(4), 6:2.Стаховский и Южный выиграли пять геймов на приеме и проиграли три на своей подаче. Эйсов в матче не было, при этом Сергей и Михаил допустили одну двойную ошибку, а американцы – две.Напомним, в одиночном разряде Стаховский выбыл из борьбы в первом круге, проиграв словаку Мартину Клижану.