Цуренко обыграла Младенович и вышла в полуфинал на турнире в Акапулько

Теннис. WTA. International - Abierto Mexicano TELCEL. Акапулько (Мексика)ю Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.



В Акапулько (Мексика) на турнире WTA категории International - Abierto Mexicano TELCEL с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде прошли четвертьфинальные матчи.Действующая чемпионка турнира, 40-я ракетка мира 28-летняя украинка, посеянная под седьмым номером, стала полуфиналисткой после уверенной победы над 14-й ракеткой мира 24-летней француженкой(2) со счетом 6:2, 6:2.Теннисистки играли 1 час 10 минут. За это время Цуренко выиграла шесть геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. На счету Леси один эйс и четыре двойных ошибки, а Младенович ни разу не подала навылет и совершила шесть двойных ошибок. Теперь в их противостоянии украинка лидирует со счетом 6:1.За выход в финал турнира Цуренко предстоит сразиться с 26-й ракеткой мира 23-летней представительницей Австралии(3/WC), которая в трех сетах одолелаиз Парагвая - 6:4, 4:6, 6:2.Ранее Цуренко и Гаврилова встречались четыре раза, но пока австралийке не удавалось обыграть украинку.Второй полуфинальной парой стали швейцарка(LD) и шведка(Q).Фёгель сумела выбить из борьбы первую сеяную американку- 6:4, 5:7, 6:2, а Петерсон победила китаянку( 4) – 6:2, 6:1.Ранее Фёгель и Петерсон не встречались.Леся Цуренко (Украина, 7) —Кристина Младенович (Франция, 2) — 6:2, 6:2Дарья Гаврилова (Австралия, 3/WC) — Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) – 6:4, 4:6, 6:2Стефани Фёгель (Швейцария, LD) — Слоан Стивенс (США, 1) – 6:4, 5:7, 6:2Ребекка Петерсон (Швеция, Q) — Чжан Шуай (Китай, 4) – 6:2, 6:1