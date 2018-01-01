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Индиан-Уэллс. Стаховский в паре с Южным на старте обыграли вторых сеяных
Индиан-Уэллс. Стаховский в паре с Южным на старте обыграли вторых сеяныхВ Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP серии Challenger Tour - Oracle Challenger Series Indian Wells с призовым фондом $150,000 в парном разряде проходят матчи первого круга. 

Украинец Сергей Стаховский (175-й в парном рейтинге ATP) в дуэте с россиянином Михаилом Южным (820) нанесли поражение вторым сеяным филиппинцу Трэту Хьюи (79) и американцу  Скотту Липски (69) со счетом 6:3, 4:6, 10:3.

За 1 час 4 минуты, проведенные на корте, обе пары сделали по два брейка и допустили по одной двойной ошибке, при этом Стаховский и Южный навылет не подавали, а Хьюи и Липски выполнили три эйса. 

За выход в полуфинал турнира Стаховский и Южный сыграют против обладателей wild card, американцев Эвана Кинга (146) и Натана Паши (223).

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прохожий Сегодня, 10:59
лишить этого продажного хохла стаховского гражданства украины!!!
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