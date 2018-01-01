Индиан-Уэллс. Стаховский в паре с Южным на старте обыграли вторых сеяных

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP серии Challenger Tour - Oracle Challenger Series Indian Wells с призовым фондом $150,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинец(175-й в парном рейтинге ATP) в дуэте с россиянином(820) нанесли поражение вторым сеяным филиппинцу(79) и американцу(69) со счетом 6:3, 4:6, 10:3.За 1 час 4 минуты, проведенные на корте, обе пары сделали по два брейка и допустили по одной двойной ошибке, при этом Стаховский и Южный навылет не подавали, а Хьюи и Липски выполнили три эйса.За выход в полуфинал турнира Стаховский и Южный сыграют против обладателей wild card, американцев Эвана Кинга (146) и Натана Паши (223).