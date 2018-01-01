Свитолина рассталась со своим бойфрендом

Сегодня, 09:05 0 | Теннис

Украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая четвертое место в рейтинге WTA, поделились подробностями своей личной жизни. 23-летняя спортсменка рассказала, что рассталась со своим бойфпендом, известным игроком в крикет Рисом Топли.



«Мое сердце свободно. Сейчас, как и всегда, большинство времени я уделяю теннису. У меня много переездов, много разных мероприятий. И для меня это сейчас в приоритете», — отметила Свитолина в эфире шоу «Cніданок з «1+1».



На прошлой неделе Свитолина отстояла свой титул на турнире в Дубае (ОАЭ),



Украинская теннисистка, занимающая четвертое место в рейтинге WTA, поделились подробностями своей личной жизни. 23-летняя спортсменка рассказала, что рассталась со своим бойфпендом, известным игроком в крикет Рисом Топли.«Мое сердце свободно. Сейчас, как и всегда, большинство времени я уделяю теннису. У меня много переездов, много разных мероприятий. И для меня это сейчас в приоритете», — отметила Свитолина в эфире шоу «Cніданок з «1+1».На прошлой неделе Свитолина отстояла свой титул на турнире в Дубае (ОАЭ), обыграв в финале россиянку Дарью Касаткину.