Индиан-Уэллс. Катерина Бондаренко вышла в четвертьфинал

Теннис. WTA 125k - Series Oracle Challenger Series. Индиан-Уэллс (США) Хард. Призовой фонд $150,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $150,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.84-я ракетка мира, 31-летняя украинка, посеянная под четвертым номером, разгромила 25-летнюю голландку, занимающую в мировом рейтинге 107-е место, со счетом 6:3, 6:0.Теннисистки провели на корте лишь 47 минут. Бондаренко взяла четыре подачи соперницы и отыграла оба ее брейк-пойнта. Навылет Катерина не подавала и допустила одну двойную ошибку, а Рихель выполнила три эйса при двух двойных. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.За выход в полуфинал соревнований Бондаренко поспорит с 28-летней бельгийкой, занимающей в мировом рейтинге 116-е место. Викмайер одержала победу над американкой– 6:3, 6:3.В личном противостоянии Бондаренко и Викмайер минимальное преимущество у бельгийки – 4:3.Катерина Бондаренко (Украина, 4) – Рихель Хогенкамп (Нидерланды) – 6:3, 6:0Чнина Викмайер (Бельгия) – София Кенин (США) – 6:3, 6:3