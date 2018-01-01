Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Акапулько

Теннис. WTA. International - Abierto Mexicano TELCEL. Акапулько (Мексика)ю Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.



В Акапулько (Мексика) на турнире WTA категории International - Abierto Mexicano TELCEL с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Действующая чемпионка турнира, 40-я ракетка мира 28-летняя украинка, посеянная под седьмым номером, вышла в четвертьфинал турнира после победы над 28-летнейиз Австралии, занимающей в рейтинге WTA 130-ю позицию, со счетом 6:3, 6:1.За 1 час 16 минут игрового времени Цуренко взяла шесть подач Родиновой и не удержала две своих. Леся выполнила четыре эйса и один раз ошиблась на подаче, а Арина один раз подала навылет и допустила три двойных ошибки. Это была вторая победа украинки в двух встречах с австралийкой.За выход в полуфинал турнира Цуренко предстоит сразиться с прошлогодней финалисткой турнира, 14-й ракеткой мира француженкой(2), которая в трех сетах переигралаиз Бразилии – 3:6, 6:3, 7:5.На данный момент в личном противостоянии Цуренко и Младенович лидирует украинка 5:1.Леся Цуренко (Украина, 7) — Арина Родионова (Австралия) – 6:3, 6:1Кристина Младенович (Франция, 2) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – 3:6, 6:3, 7:5Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) — Ирина Бегу (Румыния, 5) – 7:6, 6:1Дарья Гаврилова (Австралия, 3/WC) — Рената Сарасуа (Мексика, WC) – 7:5, 6:3Ребекка Петерсон (Швеция, Q) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 6:1, 6:4Чжан Шуай (Китай, 4) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария) – 7:6, 6:4Слоан Стивенс (США, 1) — Аранта Рус (Нидерланды, Q) – 5:7, 7:6, 6:0Стефани Фёгель (Швейцария, LD) — Мария Саккари (Греция) – 6:3, 6:4