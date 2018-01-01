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Индиан-Уэллс. Савчук и Олару потерпели поражение на старте парного турнира
Индиан-Уэллс. Савчук и Олару потерпели поражение на старте в парном турниреВ Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $150,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Ольга Савчук (49-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница румынка Ралука Олару (48), посеянные под первым номером, потерпели поражение от американской пары Софи Чанг (214) / Александра Мюллер (223). Поединок длился 1 час 31 минуту и завершился в пользе американок со счетом 6:3, 7:5.

Савчук и Олару взяли две подачи соперниц и упустили четыре своих. На их счету один эйс при семи двойных ошибках, а американки навылет не подали ни разу и допустили четыре двойных.

Ранее, также в первом круге, завершила выступление в парном турнире Катерина Бондаренко, выступающая в дуэте с американкой Варварой Лепченко.   

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