Индиан-Уэллс. Бондаренко вышла во второй круг в одиночном разряде

Теннис. WTA 125k - Series Oracle Challenger Series. Индиан-Уэллс (США) Хард. Призовой фонд $150,000. Одиночный разряд. 32 участницы

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $150,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.84-я ракетка мира, 31-летняя украинка, посеянная под четвертым номером, стартовала с победы над 29-летней россиянкой, занимающей в рейтинге WTA 111-ю строчку, со счетом 4:6, 6:3, 6:4.Теннисистки играли 2 часа 1 минуту. По ходу встречи обе соперницы имели по 12 брейк-пойнтов, из которых Катерина реализовала шесть, а Евгения – пять. Бондаренко пять раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче против двух эйсов и четырех двойных ошибок у Родиной. Это была четвертая победа украинки в четырех встречах с россиянкой.За выход в четвертьфинал турнира Бондаренко сразится с 25-летней голландкой, занимающей в мировом рейтинге 107-е место, которая выбила из борьбы американку– 4:6, 6:2, 6:2.Ранее Бондаренко и Хогенкамп встречались один раз и тогда сильнее была голландка.Катерина Бондаренко (Украина, 4) – Евгения Родина (Россия) – 4:6, 6:3, 6:4Ричел Хогенкамп (Нидерланды) - Элисон Риске (США) – 4:6, 6:2, 6:2