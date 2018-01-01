Индиан-Уэллс. Бондаренко не прошла во второй круг в парном разряде

Сегодня, 09:38 107 | Теннис

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $150,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



Украинка Катерина Бондаренко (61-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница американка Варвара Лепченко (221) «всухую» проиграли вторым сеяным чешке Барборе Крейчиковой (33) и белоруске Вере Лапко (99) – 0:6, 0:6.



Встреча длилась 42 минуты. Победительницы сделали шесть брейкоа и отыграли единственный брейк-пойнт, имевшийся у Бондаренко и Лепченко. Навылет соперницы не подавали и допустили по одной двойной ошибке.



В одиночном разряде Бондаренко стартует в мачте против 29-летней россиянки Евгении Родиной, занимающей в рейтинге WTA 111-ю позицию.

На данный момент в их личном противостоянии Катерина лидирует со счетом 3:0.



В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $150,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(61-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница американка(221) «всухую» проиграли вторым сеяным чешке(33) и белоруске(99) – 0:6, 0:6.Встреча длилась 42 минуты. Победительницы сделали шесть брейкоа и отыграли единственный брейк-пойнт, имевшийся у Бондаренко и Лепченко. Навылет соперницы не подавали и допустили по одной двойной ошибке.В одиночном разряде Бондаренко стартует в мачте против 29-летней россиянки Евгении Родиной, занимающей в рейтинге WTA 111-ю позицию.На данный момент в их личном противостоянии Катерина лидирует со счетом 3:0.