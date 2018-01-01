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Индиан-Уэллс. Бондаренко не прошла во второй круг в парном разряде
Индиан-Уэллс. Бондаренко не прошла во второй круг в парном разрядеВ Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $150,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Катерина Бондаренко (61-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница американка Варвара Лепченко (221) «всухую» проиграли вторым сеяным чешке Барборе Крейчиковой (33) и белоруске Вере Лапко (99) – 0:6, 0:6.

Встреча длилась 42 минуты. Победительницы сделали шесть брейкоа и отыграли единственный брейк-пойнт, имевшийся у Бондаренко и Лепченко. Навылет соперницы не подавали и допустили по одной двойной ошибке.

В одиночном разряде Бондаренко стартует в мачте против 29-летней россиянки Евгении Родиной, занимающей в рейтинге WTA 111-ю позицию.
На данный момент в их личном противостоянии Катерина лидирует со счетом 3:0.

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