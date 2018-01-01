Индиан-Уэллс. Стаховский в первом круге проиграл Клижану

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP серии Challenger Tour - Oracle Challenger Series Indian Wells с призовым фондом $150,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.118-я ракетка мира, 31-летний украинецуступил в трех сетах 28-летнему словаку, занимающему в мировом рейтинге 181-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 43 минуты и завершился в пользу словака со счетом 6:3, 2:6, 6:3.Стаховский сделал три брейка и упустил четыре своих подачи. На счету Сергея пять эйсов и три двойных ошибки, а Клижан два раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. Теперь в их противостоянии словак лидирует со счетом 2:0.В парном разряде Стаховский (175-й в парном рейтинге ATP) в дуэте с россиянином Михаилом Южным (820) в первом круге сыграют с посеянными под вторым номером филиппинцем Трэтом Хьюи (79) и американцем Скоттом Липски (69).