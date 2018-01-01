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Акапулько. Цуренко начала защиту титула с победы, Козлова и Ястремская не смогли доиграть матчи
Акапулько. Цуренко начала защиту титула с победы, Козлова и Ястремская не смогли доиграть матчиВ Акапулько (Мексика) на турнире WTA категории International - Abierto Mexicano TELCEL с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Действующая чемпионка турнира, 40-я ракетка мира 28-летняя украинка Леся Цуренко, посеянная под седьмым номером, в двух сетах обыграла 24-летнюю американку Лорен Дэвис, занимающую в рейтинге WTA 102-е место, со счетом 6:4, 6:1.

Поединок продолжался 1 час 17 минут. Цуренко выиграла шесть геймов на подаче соперницы и проиграла три на своей. Навылет Леся не подавала и допустила три двойных ошибки, а Дэвис выполнила один эйс и совершила пять двойных. Теперь счет личных встреч теннисисток стал 2:0 в пользу украинки.  

Во втором круге соперницей Цуренко будет представительница Австралии Арина Родионова, которая вышла во второй круг на отказе украинки Катерины Козловой. По ходу второго сета, при счете 6:2, 1:0 в пользу австралийки, Козлова отказалась продолжать борьбу из-за повреждения.

Не смогла доиграть свою встречу и еще одна украинка – прошедшая через квалификацию Даяна Ястремская. В матче против Моники Пуиг, при счете 2:6, 6:4, 5:0 в пользу пуэрториканки Ястремская не смогла продолжить матч.  

Теннис. WTA. International - Abierto Mexicano TELCEL. Акапулько (Мексика)ю Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.
Первый круг
Леся Цуренко (Украина, 7) — Лорен Дэвис (США) – 6:4, 6:1
Арина Родионова (Австралия) — Катерина Козлова (Украина) -6:2, 1:0 Rt
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Даяна Ястремская (Украина) – 2:6, 6:4, 5:0 Rt
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