Акапулько. Цуренко начала защиту титула с победы, Козлова и Ястремская не смогли доиграть матчи

Теннис. WTA. International - Abierto Mexicano TELCEL. Акапулько (Мексика)ю Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Акапулько (Мексика) на турнире WTA категории International - Abierto Mexicano TELCEL с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Действующая чемпионка турнира, 40-я ракетка мира 28-летняя украинка, посеянная под седьмым номером, в двух сетах обыграла 24-летнюю американку, занимающую в рейтинге WTA 102-е место, со счетом 6:4, 6:1.Поединок продолжался 1 час 17 минут. Цуренко выиграла шесть геймов на подаче соперницы и проиграла три на своей. Навылет Леся не подавала и допустила три двойных ошибки, а Дэвис выполнила один эйс и совершила пять двойных. Теперь счет личных встреч теннисисток стал 2:0 в пользу украинки.Во втором круге соперницей Цуренко будет представительница Австралии, которая вышла во второй круг на отказе украинки. По ходу второго сета, при счете 6:2, 1:0 в пользу австралийки, Козлова отказалась продолжать борьбу из-за повреждения.Не смогла доиграть свою встречу и еще одна украинка – прошедшая через квалификацию. В матче против, при счете 2:6, 6:4, 5:0 в пользу пуэрториканки Ястремская не смогла продолжить матч.Леся Цуренко (Украина, 7) — Лорен Дэвис (США) – 6:4, 6:1Арина Родионова (Австралия) — Катерина Козлова (Украина) -6:2, 1:0 RtМоника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Даяна Ястремская (Украина) – 2:6, 6:4, 5:0 Rt