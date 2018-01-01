Дубай. Победа Свитолиной над Касаткиной: обзор финального матча (Видео)

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18:25 Стивенсон: Уорд не ушел из бокса, это просто стратегический ход 53 | Бокс

18:03 New York Post раскритиковал российских хоккеистов за исполнение гимна на ОИ 65 | Хоккей / Пхенчхан 2018

17:49 Владимир Гендлин: Гассиев может стать большой звездой 125 | Бокс

16:40 Евгений Ивченко – девятый, Кристина Дмитренко – 15-я в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ по биатлону 105 | Биатлон

16:04 УХЛ представила логотип плей-офф сезона 2017/2018 101 | Хоккей

15:46 Уайлдер о бое с Ортисом: Чей-то ноль из графы «поражения» исчезнет 127 | Бокс

15:27 Церемония закрытия Олимпиады-2018 Пхенчхане (фото) 110 | Фото / Пхенчхан 2018

12:37 Велепец: Не хватило времени подвести девушек к пику формы на Олимпиаде 155 | Биатлон

12:18 В пробе Крушельницкого концентрация мельдония в 9 раз выше, чем было у Шараповой 190 | Другие виды спорта / Пхенчхан 2018