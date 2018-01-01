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Рейтинг ATP. Долгополов и Марченко ослабили свои позиции, Стаховский остался на прежней
Рейтинг ATP. Долгополов и Марченко ослабили свои позиции, Стаховский остался на прежнейАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 26 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял четыре позиции и теперь занимает 48-е место.

Во второй сотне мировой классификации также один украинец - Сергей Стаховский, который по-прежнему на 118-й позиции.
 
Илья Марченко в третьей сотне потерял 15 пунктов и опустился на 244-ю строчку.
 
В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Южноафриканец Кевин Андерсон поднялся на 8-е место, аргентинец Хуан Мартин Дель Потро – на девятое, при этом оба сместили на 10-ю строчку американца Джека Сока.
Возглавляет мировую классификацию швейцарец Роджер Федерер, с преимуществом над испанцем Рафаэлем Надалем в 345 очков.
 
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 26.02 2018 г.:
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 10105 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  9760
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4960
4 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4635
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4450
6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 3810
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3280
8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) – 2825
9(10). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 2745
10(8). Джек Сок (США) – 2650

48 (44). Александр Долгополов (Украина) – 1001
118 (118). Сергей Стаховский (Украина) – 474
244 (229). Илья Марченко (Украина) – 210

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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