Дубай. Свитолина защитила титул, обыграв в финале Касаткину

Теннис. WTA. Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $733,900. Одиночный разряд. 28 участниц.

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $733,900 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Четвертая ракетка мира 23-летняя украинка, посеянная под первым номером, одержала победу над 20-летней россиянкой, занимающей в рейтинге WTA 24-е место, со счетом 6:4, 6:0.Поединок продолжался 1 час 10 минут. За это время Свитолина сделала четыре брейка и отыграла единственный брейк-пойнт, имевшийся у Касаткиной. Элина выполнила два эйса и один раз ошиблась на подаче, а ее соперница ни разу подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 3:0 в пользу украинки.Таким образом, Свитолина защитила свой титул, который стал вторым в сезоне и одиннадцатым в карьере.За победу на турнире Dubai Duty Free Tennis Championship Свитолина получит 470 рейтинговых очков и $651,347 призовых.Элина Свитолина (Украина, 1) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:4, 6:0