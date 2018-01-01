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Дубай. Свитолина защитила титул, обыграв в финале Касаткину
Дубай. Свитолина защитила титул, обыграв в финале КасаткинуВ Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $733,900 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

Четвертая ракетка мира 23-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под первым номером, одержала победу над 20-летней россиянкой Дарьей Касаткиной, занимающей в рейтинге WTA 24-е место, со счетом 6:4, 6:0. 

Поединок продолжался 1 час 10 минут. За это время Свитолина сделала четыре брейка и отыграла единственный брейк-пойнт, имевшийся у Касаткиной. Элина выполнила два эйса и один раз ошиблась на подаче, а ее соперница ни разу подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 3:0 в пользу украинки. 

Таким образом, Свитолина защитила свой титул, который стал вторым в сезоне и одиннадцатым в карьере.
За победу на турнире Dubai Duty Free Tennis Championship Свитолина получит 470 рейтинговых очков и $651,347 призовых.

Теннис. WTA. Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $733,900. Одиночный разряд. 28 участниц.
Финал
Элина Свитолина (Украина, 1) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:4, 6:0

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