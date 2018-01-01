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Дубай. Победа Свитолиной над Кербер: обзор полуфинального матча (Видео)
Украинка Элина Свитолина одержала победу над  немкой Анжеликой Кербер в полуфинале турнира WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships со счетом 6:3, 6:3.
Защищать титул Свитолина будет в матче против россиянки Дарьи Касаткиной.

 

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