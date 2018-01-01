Дубай. Свитолина обыграл Кербер и в финале встретится с Касаткиной

Теннис. WTA. Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $733,900. Одиночный разряд. 28 участниц.



В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $733,900 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.Действующая чемпионка турнира, четвертая ракетка мира 23-летняя украинка, посеянная под первым номером, одержала победу над 30-летней немкой(6), занимающей в мировом рейтинге девятое место, со счетом 6:3, 6:3.За 1 час 25 минут, проведенные на корте, Свитолина выиграла шесть геймов на чужой подаче и проиграла три на своей. Элина выполнила четыре эйса и допустила две двойных ошибки, а Анжелика один раз подала навылет и совершила семь двойных. Теперь в их противостоянии украинка лидирует со счетом 7:5.В финале Свитолиной предстоит защищать титул в матче против 20-летней россиянки, занимающей в рейтинге WTA 24-е место. Касаткина выбила из борьбы третью ракетку мира испанку(2), переиграв ее в трех сетах со счетом 3:6, 7:6(11), 6:1.Ранее Свитолина и Касаткина встречались дважды и оба раза победила украинка.Элина Свитолина (Украина, 1) —Анжелика Кербер (Германия, 6) — 6:3, 6:3Дарья Касаткина (Россия) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) – 3:6, 7:6(11), 6:1