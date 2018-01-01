Последние новости спорта

18:53 Дубай. Свитолина и Кербер встретятся в полуфинале 711 | Теннис / Главные новости спорта

18:32 Домрачева: Более счастливое окончание Олимпиады сложно было представить 780 | Биатлон / Пхенчхан 2018

18:02 Пихлер: Я многое выиграл, но эта медаль – самая большая 743 | Биатлон / Пхенчхан 2018

17:51 Лукашенко наградил белорусских биатлонисток орденами «За личное мужество» 739 | Биатлон / Пхенчхан 2018

17:12 Анастасия Меркушина: На Олимпиаде получила колоссальный опыт 680 | Биатлон / Пхенчхан 2018

17:00 Бьорндален: Никогда бы не подумал, что Домрачева выиграет медаль в эстафете 202 | Биатлон / Пхенчхан 2018

16:45 Пхенчхан-2018. Норвегия лидирует в медальном зачете после 13-го дня; Украина опустилась на 19-е место 198 | Главные новости спорта / Пхенчхан 2018

16:23 Венгерские шорт-трекисты – олимпийские чемпионы в эстафете на 5000 м 144 | Шорт-трек / Главные новости спорта / Пхенчхан 2018

15:55 Голландка Шхультинг – олимпийская чемпионка по шорт-треку на дистанции 1000 м 199 | Шорт-трек / Главные новости спорта / Пхенчхан 2018