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Дубай. Свитолина и Кербер встретятся в полуфинале
Дубай. Свитолина и Кербер встретятся в полуфиналеВ Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $733,900 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.

Действующая чемпионка турнира, четвертая ракетка мира 23-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под первым номером, одержала победу над 30-летней японкой Наоми Осакой (WC), занимающей в мировом рейтинге 48-е место, со счетом 6:2, 6:4.

Свитолина выиграла пять геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. Соперницы выполнили по три эйса, при этом Элина три раза ошиблась на подаче, а Наоми – шесть. Благодаря этой победе украинка сравняла счет по личным встречам с японкой – 2:2.

В полуфинале соревнований Свитолиной предстоит сразиться с девятой ракеткой мира, 30-летней немкой Анжеликой Кербер (6), которая была выбила из борьбы чешку Каролину Плишкову (3) – 6:4, 6:3.

На данный момент в личном противостоянии Свитолиной и Кербер минимальное преимущество у украинки – 6:5.

Теннис. WTA. Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $733,900. Одиночный разряд. 28 участниц.
1/4 финала
Элина Свитолина (Украина, 1) — Наоми Осака (Япония, WC) – 6:2, 6:4
Анжелика Кербер (Германия, 6) — Каролина Плишкова (Чехия, 3) – 6:4, 6:3

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