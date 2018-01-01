Свитолина стартовала с победы на турнире в Дубае и другие результаты

Теннис. WTA. Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $733,900. Одиночный разряд. 28 участниц.

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $733,900 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Четвертая ракетка мира, 23-летняя украинка, посеянная под первым номером, не без труда одолела в трех сетах 26-летнюю китаянку, пробившуюся в основную сетку турнира, как lucky loser и занимающую а рейтинге WTA 46-ю позицию. Поединок продолжался 2 часа 10 минут и завершился в пользу украинки со счетом 6:1, 5:7, 6:2.Свитолина реализовал пять брейк-пойнтов из 15-ти, Ван Цян – два из одиннадцати. Элина выполнила шесть эйсов и совершила пять двойных ошибок, а соперница два раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Это была вторая победа Элины в двух встречах с китаянкой.За выход в четвертьфинал турнира Свиолина поспорит с японкой Наоми Осакой (WC), которая победила эстонку Аннет Контавейт – 6:2, 7:6(5).На данный момент в личном противостоянии Свитолиной и Осаки впереди японка – 2:1.Элина Свитолина (Украина, 1) — Ван Цян (Китай, LL) – 6:1, 5:7, 6:2Наоми Осака (Япония, WC) — Анетт Контавейт (Эстония) – 6:2, 7:6(5)Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Карла Суарес-Наварро (Испания, LD) – 5:7, 6:2, 6:4Анжелика Кербер (Германия, 6) — Сара Эррани (Италия, Q) – 6:4, 6:2Елена Веснина (Россия) — Елена Остапенко (Латвия, 4/WC) – 6:1, 7:6Каролин Гарсия (Франция, 5) — Екатерина Макарова (Россия) – 6:4, 6:2