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20:28 Уличенный в допинге российский керлингист отказался от слушаний в CAS 157 | Другие виды спорта / Пхенчхан 2018

19:41 Ирина Мерушина: Не хотела бы оказаться на месте Джимы 149 | Биатлон / Пхенчхан 2018

19:03 Свитолина стартовала с победы на турнире в Дубае и другие результаты 163 | Теннис

18:36 Пхенчхан-2018. Определились полуфинальные пары хоккейного турнира у мужчин 174 | Хоккей / Пхенчхан 2018

17:58 Будапешт. Катерина Козлова не прошла во второй круг в парном турнире 139 | Теннис

17:33 Пхенчхан-2018. Норвегия укрепила лидерство в медальном зачете после 12-го дня, Украина – 18-я 182 | Главные новости спорта / Пхенчхан 2018

16:56 Немки Яманка и Буквитц – олимпийские чемпионки по бобслею 188 | Санный спорт/Бобслей/Скелетон / Главные новости спорта / Пхенчхан 2018

16:15 Пхенчхан-2018. Норвежцы и японки - завоевали золото в командной гонке по конькам 196 | Конькобежный спорт / Главные новости спорта / Пхенчхан 2018

14:19 Финские хоккеистки – бронзовые призеры Олимпийских игр 747 | Хоккей / Пхенчхан 2018