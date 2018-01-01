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Будапешт. Катерина Козлова не прошла во второй круг в парном турнире
Будапешт. Катерина Козлова не прошла во второй круг в парном турниреВ Будапеште (Венгрия) на турнире WTA категории International - Hungarian Ladies Open с призовым фондом $250 000 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Катерина Козлова (579-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с Ариной Родионовой (84) из Австралии проиграли посеянным под четвертым номером белоруске Лидии Морозовой (65) и голландке Лесли Керкхове (67) со счетом 4:6, 4:6.

Поединок длился 1 час 5 минут. Козлова и Родионова сделали два брейка и упустили четыре своих подачи. На их счету также один эйс при отсутствии двойных ошибок, а соперницы пять раз подали навылет и допустили четыре двойных ошибки.

Напомним, ранее в одиночном разряде Козлова также не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв немке Моне Бартель.

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