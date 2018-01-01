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Дубай. Ольга Савчук и Надежда Киченок не прошли во второй круг в парном турнире
Дубай. Ольга Савчук и Надежда Киченок не прошли во второй круг в парном турниреВ Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $733,900 в парном разряде проходят матчи первого круга. 

Украинка Ольга Савчук (50-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой (69) потерпели разгромное поражение от польки Алисии Росольской (43) и американки Эбигейл Спирс (40) со счетом 2:6, 0:6.

Встреча длилась лишь 51 минуту. Савчук и Павлюченкова сделали один брейк и упустили шесть своих подач. На их счету один эйс при восьми двойных ошибках, а соперницы три раза подали навылет и трижды ошиблись на подаче.

В четвертьфинале соперницами Росольской и Спирс будут вторые сеяные чешка Андреа Главачкова (6) и Латиша Чан (1) из Тайваня, которые выбили из борьбы украинку Надежду Киченок (41) и Анастасию Родионову (42) из Австралии – 6:3, 6:1.

Напомним, ранее в одиночном разряде выбыла из борьбы Леся Цуренко.
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