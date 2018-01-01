Дубай. Ольга Савчук и Надежда Киченок не прошли во второй круг в парном турнире

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18:59 Арнд Пайффер: Судейской комиссии не хватило мужества, чтобы изменить решение 221 | Биатлон / Пхенчхан 2018
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17:04 Пхенчхан-2018. Норвегия лидирует в медальном зачете после 11-го дня; Украина – 18-я 200 | Главные новости спорта / Пхенчхан 2018
16:43 Пхенчхан-2018. Немецкие двоеборцы заняли весь пьедестал; Виктор Пасичник – 23-й 165 | Лыжное двоеборье / Главные новости спорта / Пхенчхан 2018
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