Дубай. Ольга Савчук и Надежда Киченок не прошли во второй круг в парном турнире

Вчера, 18:38 117 | Теннис

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $733,900 в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинка Ольга Савчук (50-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой (69) потерпели разгромное поражение от польки Алисии Росольской (43) и американки Эбигейл Спирс (40) со счетом 2:6, 0:6.



Встреча длилась лишь 51 минуту. Савчук и Павлюченкова сделали один брейк и упустили шесть своих подач. На их счету один эйс при восьми двойных ошибках, а соперницы три раза подали навылет и трижды ошиблись на подаче.



В четвертьфинале соперницами Росольской и Спирс будут вторые сеяные чешка Андреа Главачкова (6) и Латиша Чан (1) из Тайваня, которые выбили из борьбы украинку Надежду Киченок (41) и Анастасию Родионову (42) из Австралии – 6:3, 6:1.



Напомним, ранее в одиночном разряде В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $733,900 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(50-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с россиянкой(69) потерпели разгромное поражение от польки(43) и американки(40) со счетом 2:6, 0:6.Встреча длилась лишь 51 минуту. Савчук и Павлюченкова сделали один брейк и упустили шесть своих подач. На их счету один эйс при восьми двойных ошибках, а соперницы три раза подали навылет и трижды ошиблись на подаче.В четвертьфинале соперницами Росольской и Спирс будут вторые сеяные чешка(6) и(1) из Тайваня, которые выбили из борьбы украинку(41) и(42) из Австралии – 6:3, 6:1.Напомним, ранее в одиночном разряде выбыла из борьбы Леся Цуренко