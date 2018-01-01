Катерина Козлова не прошла во второй круг на турнире в Будапеште

Теннис. WTA. International - Hungarian Ladies Open. Грунт. Призовой фонд $250 000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Будапеште (Венгрия) на турнире WTA категории International - Hungarian Ladies Open с призовым фондом $250 000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.62-я ракетка мира, 23-летняя украинкаа не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв 27-летней немке, занимающей в рейтинге WTA 74-е место. Встреча длилась 2 часа 12 минут и завершилась в пользу немки со счетом 7:6(3), 5:7, 6:0.Козлова сделала три брейка и упустила пять своих подач. На счету Катерина три эйса и столько же двойных ошибок, а Мона десять раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. В их личном противостоянии украинка осталась лидером – 2:1.Во втором круге соперницей Бартель станет либо действующая чемпионка турнира венгерка Тимеа Бабош (3), либо немка Татьяна Мария.Напомним, в парном разряде Катерина Бондаренко выступает в дуэте с австралийкой Ариной Родионовой и первыми их соперницами будут, посеянные под четвертым номером белоруска Лидия Морозова и голландка Лесли Керкхове.Мона Бартель (Германия) — Катерина Козлова (Украина) – 7:3(3), 5:7, 6:0