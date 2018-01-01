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Стаховский не прошел в основную сетку на турнире в Марселе
Стаховский не прошел в основную сетку турнира в МарселеВ Марселе (Франция) на турнире ATP250 - Open 13 Provence с призовым фондом €718,810 завершилась квалификация.

118-я ракетка мира, 32-летний украинец Сергей Стаховский в финальном раунде квалификации потерпел поражение от 27-летнего cловака Норберта Гомбоса, занимающего в мировом рейтинге 134-е место. Поединок продолжался 1 час 3 минуты и завершился в пользу словака со счетом 6:4, 6:2.

Стаховский реализовал один брейк-пойнт из трех, Гомбос – четыре из пяти. Соперники выполнили по шесть подач навылет, при этом украинец допустил одну двойную ошибку, а словенец обошелся без двойных. Ранее теннисисты не встречались.
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