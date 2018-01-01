Стаховский не прошел в основную сетку на турнире в Марселе

Вчера, 18:17 111 | Теннис

В Марселе (Франция) на турнире ATP250 - Open 13 Provence с призовым фондом €718,810 завершилась квалификация.



118-я ракетка мира, 32-летний украинец Сергей Стаховский в финальном раунде квалификации потерпел поражение от 27-летнего cловака Норберта Гомбоса, занимающего в мировом рейтинге 134-е место. Поединок продолжался 1 час 3 минуты и завершился в пользу словака со счетом 6:4, 6:2.



Стаховский реализовал один брейк-пойнт из трех, Гомбос – четыре из пяти. Соперники выполнили по шесть подач навылет, при этом украинец допустил одну двойную ошибку, а словенец обошелся без двойных. Ранее теннисисты не встречались.

В Марселе (Франция) на турнире ATP250 - Open 13 Provence с призовым фондом €718,810 завершилась квалификация.118-я ракетка мира, 32-летний украинецв финальном раунде квалификации потерпел поражение от 27-летнего cловака, занимающего в мировом рейтинге 134-е место. Поединок продолжался 1 час 3 минуты и завершился в пользу словака со счетом 6:4, 6:2.Стаховский реализовал один брейк-пойнт из трех, Гомбос – четыре из пяти. Соперники выполнили по шесть подач навылет, при этом украинец допустил одну двойную ошибку, а словенец обошелся без двойных. Ранее теннисисты не встречались.