Леся Цуренко вышла в основную сетку турнира категории Premier в Дубае

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $733,900 завершилась квалификация.42-я ракетка мира, 28-летняя украинка(2) в решающем матче за выход в основную сетку соревнований разгромила 24-летнюю представительницу Казахстана(6), занимающую в мировом рейтинге 56-е место, со счетом 6:1, 6:2.Теннисистки играли 1 час 8 минут. Цуренко сделала восемь брейков и упустила три своих подачи. Соперницы выполнили по одному эйсу, при этом Леся совершила шесть двойных ошибок, а Зарина – девять. Благодаря этой победе украинка «размочила» счет по личным встречам с Дияс – 1:2.Первой соперницей Цуренко в основных соревнованиях будет также прошедшая через квалификацию итальянка. В их противостоянии лидирует украинка – 2:1.Напомним, чтоявляется действующей чемпионкой турнира в Дубае. Она посеяна под первым номером и будет стартовать во втором круге. Первая соперница Свитолиной определится в матче Кики Бертенс (Нидерланды) – Ван Цян (Китай, LL).