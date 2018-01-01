Роттердам. Обзор финального матча Федерер – Димитров (Видео)

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18:17 Стаховский не прошел в основную сетку на турнире в Марселе 124 | Теннис

17:54 Леся Цуренко вышла в основную сетку турнира категории Premier в Дубае 142 | Теннис

17:18 Пхенчхан-2018. Норвегия – первая в медальном зачете; Украина – 18-я после десятого дня 201 | Главные новости спорта / Пхенчхан 2018

17:02 Пхенчхан-2018. Норвежцы выиграли командный турнира прыжках на лыжах с трамплина 157 | Прыжки на лыжах с трамплина / Главные новости спорта / Пхенчхан 2018

16:45 Пхенчхан-2018. Канадские и немецкие бобслеисты побелили золото в двойках 157 | Санный спорт/Бобслей/Скелетон / Главные новости спорта / Пхенчхан 2018

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