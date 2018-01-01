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Рейтинг ATP. Федерер стал первой ракеткой, Долгополов потерял девять позиций
Рейтинг ATP. Федерер стал первой ракеткой, Долгополов потерял девять позицийАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 19 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мировой классификации по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял девять позиций и теперь занимает 44-е место.

Во второй сотне рейтинга также один украинец - Сергей Стаховский опустился со 117-го на 118-е место.

Илья Марченко в третьей сотне потерял два пункта и опустился на 229-ю строчку.
 
В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли изменения. После победы на турнире в Роттердаме (Нидерланды) в лидеры вышел швейцарец Роджер Федерер, сместив на вторую строчку испанца Рафаэля Надаля. Болгарин Григор Димитров стал четвертой ракеткой мира, обойдя немца Александра Зверева (5-й). Южноафриканец Кевин Андерсон вошел в топ-10 на 9-е место, поднявшись с 11-го. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, опустившись с 9-й позиции.  

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 19.02 2018 г.:
1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 10105 очков
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) —  9760
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4960
4 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4635
5 (4). Александр Зверев (Германия) – 4450
6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 4220
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3280
8 (8). Джек Сок (США) – 2880
9 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) – 2825
10 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 2815

44 (35). Александр Долгополов (Украина) – 1091
118 (117). Сергей Стаховский (Украина) – 498
229 (227). Илья Марченко (Украина) – 230

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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