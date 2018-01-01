Рейтинг ATP. Федерер стал первой ракеткой, Долгополов потерял девять позиций

Сегодня, 09:29 92 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 19 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мировой классификации по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял девять позиций и теперь занимает 44-е место.



Во второй сотне рейтинга также один украинец - Сергей Стаховский опустился со 117-го на 118-е место.



Илья Марченко в третьей сотне потерял два пункта и опустился на 229-ю строчку.



В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли изменения. После Роджер Федерер, сместив на вторую строчку испанца Рафаэля Надаля. Болгарин Григор Димитров стал четвертой ракеткой мира, обойдя немца Александра Зверева (5-й). Южноафриканец Кевин Андерсон вошел в топ-10 на 9-е место, поднявшись с 11-го. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, опустившись с 9-й позиции.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 19.02 2018 г.:

1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 10105 очков

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9760

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4960

4 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4635

5 (4). Александр Зверев (Германия) – 4450

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 4220

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3280

8 (8). Джек Сок (США) – 2880

9 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) – 2825

10 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 2815

…

44 (35). Александр Долгополов (Украина) – 1091

118 (117). Сергей Стаховский (Украина) – 498

229 (227). Илья Марченко (Украина) – 230



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 19 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мировой классификации по-прежнему один украинский теннисист -, который потерял девять позиций и теперь занимает 44-е место.Во второй сотне рейтинга также один украинец -опустился со 117-го на 118-е место.в третьей сотне потерял два пункта и опустился на 229-ю строчку.В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли изменения. После победы на турнире в Роттердаме (Нидерланды) в лидеры вышел швейцарец, сместив на вторую строчку испанца. Болгаринстал четвертой ракеткой мира, обойдя немца(5-й). Южноафриканецвошел в топ-10 на 9-е место, поднявшись с 11-го. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира аргентинец, опустившись с 9-й позиции.1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 10105 очков2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 97603 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 49604 (5). Григор Димитров (Болгария) – 46355 (4). Александр Зверев (Германия) – 44506 (6). Доминик Тим (Австрия) – 42207 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 32808 (8). Джек Сок (США) – 28809 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) – 282510 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 281544 (35). Александр Долгополов (Украина) – 1091118 (117). Сергей Стаховский (Украина) – 498229 (227). Илья Марченко (Украина) – 230