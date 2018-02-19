Рейтинг WTA. Свитолина потеряла один пункт, Цуренко - два, Козлова и Бондаренко укрепили свои позиции

Сегодня, 08:57 115 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 19 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина потеряла один пункт и опустилась на четвертое место, пропустив вперед испанку Гарбинье Мугурусу. Леся Цуренко опустилась с 40-го на 42-е место. На три позиции поднялась Катерина Козлова (62-я), на две - Катерина Бондаренко (78).



Места во второй сотне мирового рейтинга занимают три украинки и все ослабили свои позиции. Два пункта потеряла Ангелина Калинина (160), один - Даяна Ястремская (167), три - Марта Костюк (187).



Возглавляет рейтинг по-прежнему датчанка Каролин Возняцки, но ее преимущество над румынкой Симоной Халеп сократилось до 45 очков.

Десятой ракеткой мира стала чешка Петра Квитова, поднявшись с 11-го места после



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 19.02.2018г.:

1(1). Каролин Возняцки (Дания) – 8010 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7965

3(4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6175

4 (3). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5910

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5080

6 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 5000

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4625

8 (8). Винус Уильямс (США) – 4277

9 (9). Анжелика Кербер (Германия) – 3220

10 (11). Петра Квитова (Чехия) - 3086

…

42 (40). Леся Цуренко (Украина) – 1260

62 (65). Катерина Козлова (Украина) – 922

78 (80). Катерина Бондаренко (Украина) – 835

160 (158). Ангелина Калинина (Украина) – 366

167 (166). Даяна Ястремская (Украина) – 350

187 (184). Марта Костюк (Украина) - 308



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 19 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки.потеряла один пункт и опустилась на четвертое место, пропустив вперед испанку Гарбинье Мугурусу.опустилась с 40-го на 42-е место. На три позиции поднялась(62-я), на две -(78).Места во второй сотне мирового рейтинга занимают три украинки и все ослабили свои позиции. Два пункта потеряла(160), один -(167), три -(187).Возглавляет рейтинг по-прежнему датчанка, но ее преимущество над румынкойсократилось до 45 очков.Десятой ракеткой мира стала чешка, поднявшись с 11-го места после победы на турнире в Дохе (Катар).1(1). Каролин Возняцки (Дания) – 8010 очков2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 79653(4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 61754 (3). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 59105 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 50806 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 50007 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 46258 (8). Винус Уильямс (США) – 42779 (9). Анжелика Кербер (Германия) – 322010 (11). Петра Квитова (Чехия) - 308642 (40). Леся Цуренко (Украина) – 126062 (65). Катерина Козлова (Украина) – 92278 (80). Катерина Бондаренко (Украина) – 835160 (158). Ангелина Калинина (Украина) – 366167 (166). Даяна Ястремская (Украина) – 350187 (184). Марта Костюк (Украина) - 308