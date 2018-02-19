На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рейтинг WTA. Свитолина потеряла один пункт, Цуренко - два, Козлова и Бондаренко укрепили свои позиции
Рейтинг WTA. Свитолина потеряла один пункт, Цуренко - два, Козлова и Бондаренко укрепили свои позицииЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 19 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина потеряла один пункт и опустилась на четвертое место, пропустив вперед испанку Гарбинье Мугурусу. Леся Цуренко опустилась с 40-го на 42-е место. На три позиции поднялась Катерина Козлова (62-я), на две - Катерина Бондаренко (78).

Места во второй сотне мирового рейтинга занимают три украинки и все ослабили свои позиции. Два пункта потеряла Ангелина Калинина (160), один - Даяна Ястремская (167), три - Марта Костюк (187).

Возглавляет рейтинг по-прежнему датчанка Каролин Возняцки, но ее преимущество над румынкой Симоной Халеп сократилось до 45 очков.
Десятой ракеткой мира стала чешка Петра Квитова, поднявшись с 11-го места после победы на турнире в Дохе (Катар).

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 19.02.2018г.:
1(1). Каролин Возняцки (Дания) – 8010 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7965
3(4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6175
4 (3). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5910
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5080
6 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 5000
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4625
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4277
9 (9). Анжелика Кербер (Германия) – 3220
10 (11). Петра Квитова (Чехия) - 3086

42 (40). Леся Цуренко (Украина) – 1260
62 (65). Катерина Козлова (Украина) – 922
78 (80). Катерина Бондаренко (Украина) –  835
160 (158).  Ангелина Калинина (Украина) – 366
167 (166). Даяна Ястремская (Украина) – 350
187 (184). Марта Костюк (Украина) - 308

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рейтинг WTA. Свитолина сохранила шестое место, Цуренко – 42-е, Козлова и Бондаренко улучшили свои позиции
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила шестое место, Цуренко – 42-е, Козлова и Бондаренко ослабили свои позиции
Рейтинг WTA. Свитолина потеряла две позиции, Цуренко, Козлова и Бондаренко остались на прежних
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила 4-е место, Цуренко поднялась на семь позиций
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила 4-е место, Цуренко, Козлова и Бондаренко ослабили свои позиции
Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко остались на прежних позициях, Бондаренко потеряла один пункт
Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко остались на прежних позициях, Бондаренко потеряла три пункта
Рейтинг WTA. Свитолина по-прежнему пятая ракетка мира, Цуренко, Бондаренко и Козлова укрепили позиции
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Рейтинг ATP. Федерер стал первой ракеткой, Долгополов потерял девять позиций
Рейтинг WTA. Свитолина потеряла один пункт, Цуренко - два, Козлова и Бондаренко укрепили свои позиции
Квитова обыграла Мугурусу в финале турнира в Дохе
Марсель. Стаховский стартовал в квалификации с победы
Роджер Федерер стал чемпионом турнира в Роттердаме

Последние новости спорта

11:22 НХЛ. Коннор Макдэвид офрмил хет-трик и признан первой звездой дня 136 | Хоккей

11:10 Пхенчхан-2018. Золотой прыжок украинского фристайлиста Абраменко (Видео) 161 | Фристайл / Видео / Пхенчхан 2018

10:51 Богдан Никишин – победитель канадского этапа КМ по фехтованию на шпагах 120 | Фехтование / Главные новости спорта

10:31 CAS открыл дело в отношении допинга российского керлингиста 113 | Другие виды спорта / Пхенчхан 2018

10:07 НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Коламбус», «Виннипег» разгромил «Флориду», «Рейнджерс» и «Филадельфия» забросили 11 шайб и другие результаты (+Видео) 150 | Хоккей

09:29 Рейтинг ATP. Федерер стал первой ракеткой, Долгополов потерял девять позиций 103 | Теннис

08:57 Рейтинг WTA. Свитолина потеряла один пункт, Цуренко - два, Козлова и Бондаренко укрепили свои позиции 126 | Теннис

08:25 НБА. Команда Джеймса победила команду Карри на Матче звезд (+Видео) 132 | Баскетбол

07:57 Пхенчхан-2018. Канадцы Вирту и Моир выиграли короткий танец; Назарова и Никитин – 21-е 151 | Фигурное катание / Пхенчхан 2018

19:49 Боттас не предвидит проблем в отношениях с Хэмилтоном 224 | Формула-1

Все новости

ФОТО

Золото украинца Александра Абраменко в Пхенчхане (Фото)

Церемония открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Фото)

Кубок Федерации. Состоялась жеребьевка матча Австралия - Украина (+Фото)

Сергей Бубка принял участие в эстафете олимпийского огня (Фото)

В Олимпийской деревне Пхенчхана торжественно поднят Государственный флаг Украины (+Фото)

Победа Гассиева над Дортикосом в фотографиях

Гассиев vs Дртикос: результаты взвешивание (Фото, Видео)

ВИДЕО

Пхенчхан-2018. Золотой прыжок украинского фристайлиста Абраменко (Видео)

Обзор побед Федерера и Димитрова в полуфинале турнира в Роттердаме (Видео)

НБА. Донован Митчелл выиграл конкурс данков на Матче звезд (Видео)

НБА. Букер - победитель конкурса трехочковых бросков на Матче звезд (Видео)

НБА. Динуайдди - победитель конкурса мастерства на Матче звезд (Видео)

Джордж Гроувс vs Крис Юбенк (Видео боя)

НБА. Богдан Богданович признан MVP Матча восходящих звезд (+Видео)





Топ-новости недели

Богдан Никишин – победитель канадского этапа КМ по фехтованию на шпагах
Украинец Александр Абраменко – олимпийский чемпион по фристайлу в лыжной акробатике
Пхенчхан-2018. Мартен Фуркад завоевал золото в масс-старте
Пхенчхан-2018. Норвежские лыжники завоевали золото в эстафете 4х10 км
Австриец Хиршер – двукратный олимпийский чемпион; Ковбаснюк – 57-й в гигантском слаломе






Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2018 (390)
Январь 2018 (596)
Декабрь 2017 (441)
Ноябрь 2017 (498)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Кубок мира по биатлону Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги