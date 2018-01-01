Квитова обыграла Мугурусу в финале турнира в Дохе

Теннис. WTA. Premier - Qatar Total Open. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $3,198,000. Одиночный разряд. 56 участниц.

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $3,198,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.27-летняя чешка(16) одержала волевую победу над четвертой ракеткой мира, 24-летней испанкойМугурусой (4) со счетом 3:6, 6:3, 6:4.За 2 часа 16 минут, проведенные на корте, Квитова сделала три брейка и не удержала две своих подачи. Петра выполнила шесть эйсов и совершила столько же двойных ошибок, а Гарбинье три раза подала навылет и допустила четыре двойных ошибки. Теперь счет их личных встреч стал 4:1 в пользу Петры.Для Квитовой этот титул стал вторым в сезоне и 22-м в карьере.Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Петра Квитова (Чехия, 16) — 3:6, 6:3, 6:4