Марсель. Стаховский стартовал в квалификации с победы

В Марселе (Франция) на турнире ATP250 - Open 13 Provence с призовым фондом €718,810 проходит квалификация.117-я ракетка мира, 32-летний украинецвышел во второй раунд квалификации после победы над 30-летним немцем, занимающим в мировом рейтинге 165-е место, со счетом 1:6, 6:1, 7:5.За 1 час 36 минут игрового времени Стаховский реализовал пять брейков из семи, Бахингер – четыре из пяти. Оба соперника выполнили по шесть эйсов, при этом Сергей совершил две двойных ошибки, а немец – четыре. Между собой теннисисты играли впервые.В матче за выход в основную сетку турнира соперником Стаховского будет 134-й номер рейтинга ATP cловак Норберт Гомбос. Это будетм их первая встреча.