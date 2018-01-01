Роджер Федерер стал чемпионом турнира в Роттердаме

Теннис. ATP. ABN Amro World Tennis Tournament. Роттердам (нидерланды). Хард. Призовой фонд €1,996,245. Одиночный разряд. 32 участника.

В Роттердаме (Нидерланды) на турнире ATP - ABN Amro World Tennis Tournament с призовым фондом €1,996,245 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Вторая ракетка мира, 36-летний швейцарец(1) разгромил 26-летнего болгарина(2) со счетом 6:2, 6:2.Поединок длился лишь 55 минут. Федерер взял четыре подачи Димитрова и не позволил ему заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Роджера три эйса при отсутствии двоных ошибок, а Григор один раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Это была седьмая победа швейцарца в семи встречах с болгарином.Этот титул стал для Федерера вторым в сезоне и 97-м в карьере. Зп победу на турнире в Роттердаме Роджер получит 500 рейтинговых очков и €401,580 призовых.С понедельника Федерер поднимется на первую строчку рейтинга ATP.Роджер Федерер (Швейцария, 1/WC) — Григор Димитров (Болгария, 2) – 6:2, 6:2