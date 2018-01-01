Доха. Квитова обыграла Возняцки и в финале встретится с Мугурусой.

Теннис. WTA. Premier - Qatar Total Open. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $3,198,000. Одиночный разряд. 56 участниц.

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $3,198,000 в одиночном разряде определились финалистки.27-летняя чешка(16) нанесла поражение первой ракетке мира, своей ровеснице из Дании(1) со счетом 3:6, 7:6(3), 7:5.Теннисистки провели на корте 2 часа 35 минут. Соперницы сделали по шесть брейков. На счету Квитовой пять эйчоы и одиннадцать двойных ошибок, а Возняцки выполнила два эйса и допустила четыре двойных ошибки. Теперь счет их личных встреч стал 7:5 в пользу чешки.В финале соревнований Квитовой предстоит сразиться с испанкой(4), ставшей финалисткой на отказе румынки(2), которая снялась с турнира из-за травмы.Петра Квитова (Чехия, 16) — Каролин Возняцки (Дания, 1) – 3:6, 7:6(3), 7:5Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Симона Халеп (Румыния, 2) – Rt