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Доха. Квитова обыграла Возняцки и в финале встретится с Мугурусой.
Доха. Квитова обыграла Возняцки и в финале встретится с МугурусойВ Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $3,198,000 в одиночном разряде определились финалистки.

27-летняя чешка Петра Квитова (16) нанесла поражение первой ракетке мира, своей ровеснице из Дании Каролин Возняцки (1)  со счетом 3:6, 7:6(3), 7:5.

Теннисистки провели на корте 2 часа 35 минут. Соперницы сделали по шесть брейков. На счету Квитовой пять эйчоы и одиннадцать двойных ошибок, а Возняцки выполнила два эйса и допустила четыре двойных ошибки. Теперь счет их личных встреч стал 7:5 в пользу чешки.

В финале соревнований Квитовой предстоит сразиться с испанкой Гарбинье Мугурусой (4), ставшей финалисткой на отказе румынки Симоны Халеп (2), которая снялась с турнира из-за травмы. 

Теннис. WTA. Premier - Qatar Total Open. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $3,198,000. Одиночный разряд. 56 участниц.
1/2 финала
Петра Квитова (Чехия, 16) — Каролин Возняцки (Дания, 1) – 3:6, 7:6(3), 7:5
Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Симона Халеп (Румыния, 2) – Rt
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