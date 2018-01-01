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Доха. Людмила Киченов не прошла в финал в парном турнире
Доха. Людмила Киченов не прошла в финал в парном турниреВ Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $3,198,000 в парном разряде состоялись полуфинальные матчи.

Украинка Людмила Киченок (46-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с австралийкой Моник Адамчак (51) уступили посеянным под восьмым номером словенке Андрее Клепач (25) и испанке Марии Хосе Мартинес Санчес (25) со счетом 6:7 (5), 6:3, 12:10.

Поединок длился 1 час 43 минуты. Людмила и Моник взяли три подачи соперниц и упустили четыре своих. На их счету один эйс и пять двойных ошибок, а Клепач и Мартинес Санчес навылет не подали ни разу и дважды ошиблись на подаче.  

В финале турнира Клепач и Мартинес Санчес сразятся с канадкой Габриэлой Дабровски (11) и Еленой Остапенко (55) из Латвии, которые были сильнее чешек Барборы Крейчиковой (43) и Катерины Синяковой (8).

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