Доха. Людмила Киченов не прошла в финал в парном турнире

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $3,198,000 в парном разряде состоялись полуфинальные матчи.Украинка(46-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с австралийкой(51) уступили посеянным под восьмым номером словенке(25) и испанке(25) со счетом 6:7 (5), 6:3, 12:10.Поединок длился 1 час 43 минуты. Людмила и Моник взяли три подачи соперниц и упустили четыре своих. На их счету один эйс и пять двойных ошибок, а Клепач и Мартинес Санчес навылет не подали ни разу и дважды ошиблись на подаче.В финале турнира Клепач и Мартинес Санчес сразятся с канадкой Габриэлой Дабровски (11) и Еленой Остапенко (55) из Латвии, которые были сильнее чешек Барборы Крейчиковой (43) и Катерины Синяковой (8).