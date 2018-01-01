Федерер обыграл Сеппи и стал вторым финалистом турнира в Роттердаме

Теннис. ATP. ABN Amro World Tennis Tournament. Роттердам (нидерланды). Хард. Призовой фонд €1,996,245. Одиночный разряд. 32 участника.

В Роттердаме (Нидерланды) на турнире ATP - ABN Amro World Tennis Tournament с призовым фондом €1,996,245 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Вторая ракетка мира, 36-летний швейцарец(1) одержал победу над 33-летним итальянцем(LL), занимающим в мировом рейтинге 81-е место, со счетом 6:3, 7:6(3).За 1 час 24 минуты игрового времени. Федерер взял три подачи Сеппи и отыграл все три имевшихся у него брейк-пойнта. На счету Роджера девять эйсов и две двойных ошибки, а Андреас семь раз подал навылет и избежал ошибок на подаче. Теперь в их личном противостоянии швейцарец лидирует со счетом 14:1.В финале соперником Федерера будет болгарин Григор Димитров (2), который стал финалистом на отказе бельгийца Давида Гоффена (4).Ранее Федерер и Димитров встречались шесть раз, но пока Григору не удавалось обыграть Роджера.Роджер Федерер (Швейцария, 1/WC) — Андреас Сеппи (Италия, LL) – 6:3, 7:6(3)