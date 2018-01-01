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Григор Димитров стал первым финалистом на турнире в Роттердаме
Григор Димитров стал первым финалистом на турнире в РоттердамеВ Роттердаме (Нидерланды) на турнире ATP -  ABN Amro World Tennis Tournament с призовым фондом €1,996,245 в одиночном разряде первый полуфинальный матч завершился досрочно. 27-летний бельгиец Давид Гоффен, занимающий в мировом рейтинге седьмое место, в матче против пятой ракетки мира, 25-летнего болгарина Григора Димитрова, отказался продолжать борьбу при счете 6:3, 0:1 в пользу болгарина.

Теннисисты провели на корте 1 час 1 минуту. Димитров сделал один брейк и отыграл шесть брейк-пойнтов Гоффена. На счету Григора шесть эйсо и четыре двойных ошибки, а Давид выполнил четыре эйса и избежал двойных ошибок. Теперь в их противостоянии болгарин лидирует – 6:1.

Соперником Димитрова в финале станет либо швейцарец Роджер Федерер (1), либо итальянец Андреас Сеппи (LL).
 
Теннис. ATP. ABN Amro World Tennis Tournament. Роттердам (нидерланды). Хард. Призовой фонд €1,996,245. Одиночный разряд. 32 участника.
1/2 финала
Григор Димитров (Болгария, 2) - Давид Гоффен (Бельгия, 4) — 6:3, 1:0 Rt
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