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Доха. Катерина Бондаренко не прошла в полуфинал в парном турнире
Доха. Катерина Бондаренко не прошла в полуфинал в парном турниреВ Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $3,198,000 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.

Украинка Катерина Бондаренко (70-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с Александрой Крунич (67) из Сербии проиграли канадке Габриэле Дабровски (11) и Елене Остапенко (55) из Латвии со счетом 3:6, 4:6.

За 1 час 14 минут, проведенные на корте, Бондаренко и Крунич сделали четыре брейка и упустили шесть своих подач. Навылет они не подавали и допустили две двойных ошибки, а Дабровски и Остапенко три раза подали навылет и трижды ошиблись на подаче.

В полуфинале соперницами Дабровски и Остапенко будет чешский дуэт Барбора Крейчикова (43) и Катерина Синякова (8).


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