Доха. Катерина Бондаренко не прошла в полуфинал в парном турнире

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $3,198,000 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.Украинка(70-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с(67) из Сербии проиграли канадке(11) и(55) из Латвии со счетом 3:6, 4:6.За 1 час 14 минут, проведенные на корте, Бондаренко и Крунич сделали четыре брейка и упустили шесть своих подач. Навылет они не подавали и допустили две двойных ошибки, а Дабровски и Остапенко три раза подали навылет и трижды ошиблись на подаче.В полуфинале соперницами Дабровски и Остапенко будет чешский дуэт Барбора Крейчикова (43) и Катерина Синякова (8).