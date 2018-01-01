21:58 Пхенчхан-2018. Вита и Валя Семеренко побегут в масс-старте 142 | Биатлон / Пхенчхан 2018
20:39 Доха. Катерина Бондаренко не прошла в полуфинал в парном турнире 108 | Теннис
20:24 Доха. Людмила Киченов и Моник Адамчак одолели первых сеяных и вышли в полуфинал 100 | Теннис
20:07 Амир Хан: Не думаю, что Мейвезер когда-нибудь выступит в ММА 124 | Бокс
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19:45 Бывший глава WADA против российского флага на церемонии закрытия ОИ-2018 117 | Новости спорта / Пхенчхан 2018
19:31 Елена Пидгрушная не планирует завершать спортивную карьеру 109 | Биатлон
19:17 Алена Савченко: В душе всегда остаюсь украинкой 166 | Фигурное катание / Пхенчхан 2018
19:04 Юрай Санитра: Не снимаю с себя вины за результат биатлонистов 117 | Биатлон
16:45 Андрей Орлик: Верю, что когда-нибудь удастся плакать от счастья после своей победы 137 | Лыжные гонки / Пхенчхан 2018
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