Доха. Людмила Киченов и Моник Адамчак одолели первых сеяных и вышли в полуфинал

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $3,198,000 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.Украинка(46-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с австралийкой(51) нанесли поражение первой паре турнира, россиянкам(3) и(3) со счетом 6:3, 6:3.За 1 час 7 минут игрового времени Киченок и Адамчак взяли три подачи соперниц и отыграли оба их брейк-пойнта. Обе пары выполнили по два эйса, при этом Людмила и Моник допустили три двойных ошибки, а россиянки – две.За выход в финал турнира Людмила Киченок и Моник Адамчак сразятся с сильнейшими в матче между четвертой парой турнира Тимеа Бабош / Кристина Младенович и посеянными под восьмым номером Андрея Клепач / Мария Хосе Мартинес Санчес.