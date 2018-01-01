Доха. Катерина Бондаренко вышла в 1/4 финала в парном турнире

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $3,198,000 в парном разряде проходят матчи второго круга.Украинка(70-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с(67) из Сербии одержали победу над седьмыми сеяными китаянкой(31) и(18) из Тайваня со счетом 3:6, 6:4, 10:6.За 1 час 24 минуты, проведенные на корте, обе пары сделали по три брейка и допустили на подаче по три двойных ошибки. Катерина и Александра ни разу не подали навылет, а их соперницы выполнили один эйс.За выход в полуфинал соревнований Бондаренко и Крунич поспорят с канадкой Габриэлой Дабровски (11) и Еленой Остапенко (55) из Латвии, которые стали четвертьфиналистками на отказе третьих сеяных чешек Люси Шафаржовой (7) и Барборы Стрыковой (15) - 3:0 Rt.