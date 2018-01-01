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Доха. Людмила Киченов вышла в 1/4 финала в парном разряде
Доха. Людмила Киченов вышла в 1/4 финала в парном разрядеВ Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $3,198,000 в парном разряде проходят матчи второго круга.

Украинка Людмила Киченок (46-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с австралийкой Моник Адамчак (51) вышли в четвертфинал после победы над японкой Нао Хибино (44) и Дарьей Юрак (53) из Хорватии со счетом 6:2, 6:7(7), 10:6.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. По ходу встречи обе пары имели по семь брейк-пойнтов, из которых Киченок и Адамчак реализовали четыре и Хибино и Юрак – два. Навылет Людмила и Моник не подавали и совершили пять двойных ошибок, а их соперницы выполнили один эйс при четырех двойных ошибках.  

За выход в полуфинал турнира Киченок и Адамчак предстоит сразиться с первой парой турнира, россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной, которые победили украинку Ольгу Савчук и россиянку Анастасию Павлюченкову.


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