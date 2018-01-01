Доха. Людмила Киченов вышла в 1/4 финала в парном разряде

Вчера, 21:12 99 | Теннис

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $3,198,000 в парном разряде проходят матчи второго круга.



Украинка Людмила Киченок (46-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с австралийкой Моник Адамчак (51) вышли в четвертфинал после победы над японкой Нао Хибино (44) и Дарьей Юрак (53) из Хорватии со счетом 6:2, 6:7(7), 10:6.



Матч продолжался 1 час 41 минуту. По ходу встречи обе пары имели по семь брейк-пойнтов, из которых Киченок и Адамчак реализовали четыре и Хибино и Юрак – два. Навылет Людмила и Моник не подавали и совершили пять двойных ошибок, а их соперницы выполнили один эйс при четырех двойных ошибках.



За выход в полуфинал турнира Киченок и Адамчак предстоит сразиться с первой парой турнира, россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной, которые





В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $3,198,000 в парном разряде проходят матчи второго круга.Украинка(46-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с австралийкой(51) вышли в четвертфинал после победы над японкой(44) и Дарьей Юрак (53) из Хорватии со счетом 6:2, 6:7(7), 10:6.Матч продолжался 1 час 41 минуту. По ходу встречи обе пары имели по семь брейк-пойнтов, из которых Киченок и Адамчак реализовали четыре и Хибино и Юрак – два. Навылет Людмила и Моник не подавали и совершили пять двойных ошибок, а их соперницы выполнили один эйс при четырех двойных ошибках.За выход в полуфинал турнира Киченок и Адамчак предстоит сразиться с первой парой турнира, россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной, которые победили украинку Ольгу Савчук и россиянку Анастасию Павлюченкову.