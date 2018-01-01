Доха. Свитолина проиграла Квитовой в 1/8 финала и другие результаты

Теннис. WTA. Premier - Qatar Total Open. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $3,198,000. Одиночный разряд. 56 участниц.

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $3,198,000 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Третья ракетка мира, 23-летняя украинка, посеянная под третьим номером, потерпела поражение от 27-летне чешки(16), занимающей в мировом рейтинге 21-е место. Поединок длился 1 час 29 минут и завершился в пользу чешки со счетом 6:4, 7:5.Свитолина взяла одну подачу Квитовой и упустила три своих. На подаче обе соперницы допустили по три двойных ошибки, при этом Элина выполнила четыре эйса и Петра – пять. Теперь в их противостоянии чешка лидирует со счетом 7:1.В четвертьфинале соперницей Квитовой будет немка Юлия Гёргес (9), которая уверенно обыграла румынку Михаэлу Бузарнеску (LD) – 6:2, 6:2.Петра Квитова (Чехия, 16) — Элина Свитолина (Украина, 3) — 6:4, 7:5Юлия Гёргес (Германия, 9) — Михаэла Бузарнеску (Румыния, LD) – 6:2, 6:2Каролина Возняцки (Дания, 1) — Моника Никулеску (Румыния, Q) – 7:5, 6:1Симона Халеп (Румыния, 2) — Анастасия Севастова (Латвия, 13) – 6:4, 6:3Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Сорана Кырстя (Румыния) – 6:0, 6:4Каролин Гарсия (Франция, 7) — Анна Блинкова (Россия, Q) – 7:6(3), 7:5Катрин Беллис (США, Q) — Каролина Плишкова (Чехия, 5) – 7:6(4), 6:3