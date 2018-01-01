Доха. Савчук в паре с Павлюченковой не прошли в 1/4 финала

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $3,198,000 в парном разряде разряде проходят матчи второго круга.Украинка(42-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с россиянкой(76) уступили российской паре, посеянной под первым номером,(3) /(3). Поединок продолжался 1 час 27 минут и завершился в пользу россиянок со счетом 2:6, 7:5, 10:4.Савчук и Павлюченкова сделали четыре брейка и упустили три своих подачи. На счету обеих пар по одному эйсу, при этом Ольга и Анастасия избежали ошибок на подаче, а Екатерина и Елена ошиблись пять раз.В четвертьфинале Макарова и Веснина сыграют с победительницами встречи Людмила Киченок / Моник Адамчак (Украина / Австралия) – Нао Хибино / Дарья Юрак (Япония / Хорватия).