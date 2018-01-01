Доха. Катерина Бондаренко вышла во второй круг в парном турнире

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $3,198,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(70-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с(67) из Сербии одержали победу над украинско-австралийской парой(37) /(40) со счетом 6:4, 1:6, 10:8.Поединок продолжался 1 час 15 минут. По ходу встречи обе пары имели по девять брейк-пойнтов, из которых Бондаренко и Крунич реализовали три, а Киченок и Родионова – пять. Соперницы выполнили по одному эйсу, при этом Катерина и Александра допустили две двойных ошибки, а Надежда и Анастасия – три.За выход в четвертьфинал турнира Бондаренко и Крунич сразятся седьмыми сеяными китаянкой Янь Чжаосюнь (31) и Чан Хао-Чинь (18) из Тайваня.