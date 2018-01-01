Доха. Катерина Бондаренко вышла во второй круг в парном турнире

12:13 Шведская биатлонистка Оберг – олимпийска чемпионка в индивидуальной гонке; Джима – 20-я 36 | Биатлон / Главные новости спорта / Пхенчхан 2018
11:51 НХЛ. Назем Кадри, Семен Варламов и Фредерик Андерсен – звезды игрового дня 63 | Хоккей
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10:36 Норвежка Хага – олимпийская чемпионка в лыжной гонке на 10 км; Анцибор – 46-я 82 | Лыжные гонки / Главные новости спорта / Пхенчхан 2018
10:15 Француз Пьер Вотье – двукратный олимпийский чемпион в борд-кроссе 93 | Сноубординг / Главные новости спорта / Пхенчхан 2018
09:57 Пхенчхан-2018. Американка Шифрин завоевала золото в гигантском слаломе, Ольга Кныш – не финишировала 112 | Горнолыжный спорт / Главные новости спорта / Пхенчхан 2018
09:35 Пхенчхан-2018. Алена Савченко и Бруно Массо - олимпийские чемпионы в парном катании 164 | Фигурное катание / Главные новости спорта / Пхенчхан 2018
09:09 Пхенчхан-2018. Норвежец Свиндаль – олимпийский чемпион в скоростном спуске; Ковбаснюк – 49-й 100 | Горнолыжный спорт / Главные новости спорта / Пхенчхан 2018
08:41 Пхенчхан-2018. Прима, Семенов, Семаков и Тищенко выступят в индивидуальной гонке 116 | Биатлон / Пхенчхан 2018
08:24 Пхенчхан-2018. Четыре украинских биатлонистки выступят в индивидуальной гонке 106 | Биатлон / Пхенчхан 2018
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