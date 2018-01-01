Доха. Людмила Киченок вышла во второй круг в парном турнире

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $3,198,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(46-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с австралийкой(51) вышли во второй круг после победы над пятыми сеяными китаянкой(13) и(28) из Тайваня со счетом 0:6, 6:3, 10:8.За 1 час 6 минут игрового времени Киченок и Адамчак взяли две подачи соперниц и не удержали четыре своих. Эйсов в матче не было, при этом Людмила и Моник допустили восемь двойных ошибок, а Шуай и Су-Вей – одну.За выход в четвертьфинал турнира Киченок и Адамчак сыграют против победителей матча Доминика Цибулкова (199) / Вера Звонарева (159) (Словакия / Россия) - Нао Хибино (44) / Дарья Юрак (53) (Япония / Хорватия).