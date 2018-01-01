18:00 Свендсен и Тарьей Бё пользуются помощью психолога во время ОИ-2018 154 | Биатлон / Пхенчхан 2018
17:45 Формула-1. Гонщики будут катать болельщиков в дни Гран-при 123 | Формула-1
17:23 Пхенчхан-2018. Германия упрочила лидерство в медальном зачете после пятого дня 182 | Главные новости спорта / Пхенчхан 2018
17:01 Немцы Вендль и Арльт – олимпийские чемпионы по санному спорту в двойках; Оболончик и Захаркив – 20-е 149 | Санный спорт/Бобслей/Скелетон / Главные новости спорта / Пхенчхан 2018
16:31 Доха. Людмила Киченок вышла во второй круг в парном турнире 149 | Теннис
16:16 Свитолина стартовала с победы на турнире в Дохе 156 | Теннис / Главные новости спорта
15:44 Променявший США на Россию сноубордист научился давать взятки 162 | Сноубординг
15:24 Тер Морс: Я рада вновь стать олимпийской чемпионкой 117 | Коньки / Пхенчхан 2018
15:08 Пхенчхан-2018. Украинские саночники Оболончик и Захаркив – 20-е после первой попытки 133 | Санный спорт/Бобслей/Скелетон / Пхенчхан 2018
14:58 Голландская конькобежка Тер Морс – трехкратная олимпийская чемпионка 174 | Конькобежный спорт / Главные новости спорта / Пхенчхан 2018
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