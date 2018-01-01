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Свитолина стартовала с победы на турнире в Дохе
Свитолина стартовала с победы на турнире в ДохеВ Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $3,198,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Третья ракетка мира, 23-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под третьим номером, одержала победу над 18-летней чешкой Маркетой Вондроушовой (Q), занимающей в рейтинге WTA  58-е место, со счетом 6:2, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 8 минут. За это время Свитолина сделала четыре брейка и один эйс, допустив три двойных ошибки. Вондроушова взяла одну подачу соперницы, выполнила один эйс и совершила пять двойных ошибок. Между собой теннисистки играли впервые.

В 1/8 финала соперницей Свитолиной будет еще одна чешка, 21-я ракетка мира Петра Квитова (16), которая за 2 часа 35 минут в трех сетах одолела польку Агнешку Радваньску, занимающую в мировом рейтинге 33-е место, со счетом 6:7(3), 6:3, 6:4.

На данный момент в личном противостоянии Свитолиной и Квитовой лидирует чешка 6:1.

Теннис. WTA. Premier - Qatar Total Open. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $3,198,000. Одиночный разряд. 56 участниц.
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 3) — Маркета Вондроушова (Чехия, Q) – 6:2, 6:4
Петра Квитова (Чехия, 16) — Агнешка Радваньска (Польша) – 6:7(3), 6:3, 6:4
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