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Катерина Бондаренко не прошла во второй круг на турнире в Дохе
Катерина Бондаренко не прошла во второй круг на турнире в ДохеВ Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $3,198,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Прошедшая через квалификацию 31-летняя украинка Катерина Бондаренко, занимающая в мировом рейтинге 80-е место, проиграла 29-й ракетке мира, 29-летней испанке Карле Суарес Наварро. Поединок продолжался 1 час 51 минуту и завершился в пользу испанки со счетом 3:6, 6:3, 6:3.

Бондаренко выиграла пять геймов на приеме и проиграла семь на своей подаче. Катерина выполнила два эйса и совершила шесть двойных ошибок, а Карла ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 2:2.

Во втором круге Суарес Наваро сразится с британкой Йоханной Контой (10), которая победила американку Бернарду Пера (Q) – 7:6, 6:1.

Катерина Бондаренко в парном разряде выступает вместе с сербкой Александрой Крунич. В первом круге их соперницами будут украинка Надежда Киченок и Анастасия Родионова из Австралии.

Теннис. WTA. Premier - Qatar Total Open. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $3,198,000. Одиночный разряд. 56 участниц.
Первый круг
Карла Суарес Наварро (Испания) - Катерина Бондаренко (Украина, Q) – 3:6, 6:3, 6:3
Йоханна Конта (Великобритания, 10) — Бернарда Пера (США, Q) – 7:6(5), 6:1
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