Доха. Вондроушова стала соперницей Свитолиной и другие результаты

Теннис. WTA. Premier - Qatar Total Open. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $3,198,000. Одиночный разряд. 56 участниц.

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $3,198,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.58-я ракетка мира, 18-летняя чешка(Q) нанесла поражение 23-летней представительнице Казахстана, занимающей в мировом рейтинге 81-е место, со счетом 6:3, 6:1.Поединок продолжался ровно 1 час. Вондроушова взяла пять подач Путинцевой и не удержала одну свою. Маркета выполнила два эйса и совершила восемь двойных ошибок, а Юлия ни разу не подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки встречались впервые.Во втором круге соперницей Вондроушовой будет третья ракетка мира украинка Элина Свитолина, которая получила третий номер посева и первый круг пропускает. Ранее украинка и чешка не встречались.Маркета Вондроушова (Чехия, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:1Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Дуань Инъин (Китай, Q) – 6:3, 6:4Кристина Младенович (Франция, 11) — Пэн Шуай (Китай) – 6:2, 6:4Петра Квитова (Чехия, 16) — Кагла Буюкаксай (Турция, WC) – 6:0, 6:3Анастасия Севастова (Латвия, 13) — Донна Векич (Хорватия) – 6:3, 6:4Йоханна Конта (Великобритания, 10) — Бернарда Пера (США, Q) – 7:6, 6:1Ализе Корне (Франция) — Анетт Контавейт (Эстония) – 6:2, 6:1Саманта Стосур (Австралия) — Ирина Бегу (Румыния) – 6:4, 6:2Сорана Кырстя (Румыния) — Мария Саккари (Греция) – 6:2, 6:3Карина Виттёфт (Германия) — Татьяна Мария (Германия) – 6:3, 6:0