Возняцки: Слежу за кёрлингом и жду старта своей подруги Линдси Вонн

Первая ракетка мира датчанканакануне выступления на турнире в Дохе рассказала, что старается следить за Олимпиадой в Пхёнчхане и сама по возможности занимается зимними видами спорта.«Да, я слежу за Олимпиадой, - приводит слова Возняцки официальный сайт WTA. - Я смотрела прыжки с трамплина, потому что там выступало несколько польских спортсменов. Потом я смотрел санный спорт, но мне это было не очень интересно, потому что я в этом ничего не понимаю. Ещё я слежу за кёрлингом. Но больше всего я жду скоростного спуска. Линдси Вонн – моя хорошая подруга, поэтому я очень хочу посмотреть её выступление и поддержать её.Что касается моих занятий зимними видами спорта, я всегда каталась на лыжах. Могу сказать, что я довольно приличный лыжник и сноубордист. В детстве я вообще ничего не боялась. Я тогда делала разные прыжки и другие трюки. Но сейчас я стала более консервативной. И если бы мне надо было выбрать какой-то зимний вид спорта для занятий, то, скорее всего, это был бы кёрлинг, потому что единственная медаль, которую Дания выиграла на Олимпиаде, была в кёрлинге. Я хорошо чувствую себя в команде, у меня неплохая координация рук и глаз, так что кто знает…» .На турнире в Дохе Возняцки, посеянная под первым номером, стартует только со второго круга.