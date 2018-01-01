Доха. Шарапова зачехлила ракетку в первом круге и другие результаты

Теннис. WTA. Premier - Qatar Total Open. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $3,198,000. Одиночный разряд. 56 участниц.

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $3,198,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.41-я ракетка мира, 30-летняя россиянка(WC) потерпела поражение от пробившейся через квалификацию своей ровесницы из Румынии(Q), занимающей в рейтинге WTA 92-е место. Поединок длился 2 часа 38 минут и завершился в пользу румынки со счетом 4:6, 6:4, 6:3.Шарапова выиграла шесть геймов на приеме и проиграла семь на своей подаче. На счету Марии два эйса и одиннадцать двойных ошибок, а Моника навылет не подавала и дважды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.Соперница Никулеску по второму кругу определится в матче Магдалена Рыбарикова (Словакия, 14) - Фатма Аль-Набхани (Оман, WC).Моника Никулеску (Румыния, Q) — Мария Шарапова (Россия, WC) – 4:6, 6:4, 6:3Агнешка Радваньска (Польша) — Мона Бартель (Германия) – 3:6, 6:3, 7:5Наоми Осака (Япония, Q) — Катержина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:0Мэдисон Кис (США, 12) — Ван Цян (Китай) – 6:4, 6:4